Le Club de soccer le Mondial de Rivière-du-Loup se prépare pour sa saison estivale

Le Club de soccer le Mondial de Rivière-du-Loup s’apprête à lancer sa saison estivale. Bien que le déroulement des parties compétitives ne soit pas encore assuré, Mathieu Mahy, directeur des opérations soccer, et Jadia A. Wakil, coordonnatrice administrative du Club, restent confiants que les équipes pourront jouer dès le mois de juin.

Les inscriptions sont toujours en cours pour la saison d’été. D’après l’organisation, le groupe U11-U12 est complet pour l'été 2021 en raison du nombre maximum de jeunes autorisés sur un même terrain. Un assouplissement des mesures de Soccer Québec d’ici juin pourrait permettre d’accepter plus de joueurs.

«On s’attend à près de 350-400 inscriptions pour cet été, peut-être que ça va être plus, peut-être moins, avec la COVID-19 on ne sait pas du tout à quoi s’attendre», a admis Mathieu Mahy. Pour l’instant, les activités sont limitées à des pratiques en sous-groupes de huit joueurs, avec un maximum de 48 jeunes sur un terrain.

Mathieu Mahy, Jadia A. Wakil ainsi que Jimmy Gauthier, le référent technique du Club, seront les trois principaux intervenants en charge des équipes pour la saison de soccer estivale 2021. «On a bon espoir qu’il y ait une saison compétitive cet été. C’est pour ça qu’on a lancé la saison avec les équipes compétitives et qu’on participe avec la ligue qui regroupe les clubs de Québec et de Rimouski. On espère que d’ici l’été, les mesures vont s’assouplir», a confié Mathieu Mahy.

En attendant la confirmation de la santé publique, le Club de soccer le Mondial organise un camp de préparation pour les équipes des catégories U9 à U12, qui se déroulera du 26 avril au 17 mai sur le terrain synthétique extérieur du Cégep de Rivière-du-Loup.

De plus, des pratiques à distance sont offertes sur la page Facebook du Club depuis janvier pour les joueurs déjà inscrits. «Puisque la session d’hiver a été reportée à quelques reprises, on a souhaité garder le lien avec les jeunes via zoom. Ça a quand même très bien fonctionné», a expliqué Jadia A. Wakil.

Pour les plus petits, le Club essayera d’organiser des matchs amicaux contre d’autres équipes de municipalités de la région, comme Dégelis ou Trois-Pistoles, a annoncé Mathieu Mahy.

COLLABORATION AVEC LE CF DE MONTRÉAL

Mathieu Mahy prend le rôle de directeur des clubs-écoles du CF de Montréal (CFM), anciennement l’Impact, depuis maintenant huit ans. Depuis son arrivée à Rivière-du-Loup en septembre dernier, Mathieu avait comme entente avec le Club de soccer le Mondial de venir donner un coup de main à son directeur technique, mais également d’aider le programme sport-études soccer à l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Les clubs-écoles sont composés des meilleurs jeunes joueurs de soccer dans la province qui offrent la chance à certains d’entre eux d’accéder aux ligues professionnelles. «Pour nous, c’est une belle visibilité dans les écoles du CFM parce que dans l’Est-du-Québec, on n’est pas vraiment présent. Ça permet d’aller chercher des jeunes en région et de leur montrer ça peut être quoi des pratiques professionnelles», a-t-il déclaré.

En dehors d’un contexte de pandémie, le CFM organise au cours de l’année quelques événements dans la région qui permettent de «faire rêver les jeunes», les invitant à participer à des pratiques avec des entraineurs du club professionnel.

Les inscriptions pour le Club de soccer le Mondial sont toujours en cours et les responsables du Club invitent les jeunes à venir jouer dans une équipe pour l’été au site Web suivant : https://www.soccerlemondial.com/fr/page/calendrier/ete_2021.html