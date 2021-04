Une skieuse louperivoise en vedette dans une publicité de Maserati

La skieuse professionnelle originaire de Rivière-du-Loup Sophie Lechasseur était en vedette dernièrement dans une publicité des véhicules de luxe Maserati, en France. Sur ses skis, elle s’est mesurée à la pilote professionnelle Margot Laffite au volant d’une Levante Trofeo de 580 chevaux sur les pentes de Les Arcs.

On peut y voir l’athlète louperivoise courser avec la voiture jusqu’en bas des pistes. Sophie Lechasseur a dû modifier son approche avec les commanditaires qui la suivent en raison de la pandémie et trouver d’autres moyens pour se mettre en valeur. Elle produit des vidéos et des photos qui lui permettent de promouvoir son équipement.

Depuis quelques mois, elle doit partir en randonnée et faire l’ascension des montagnes puisque les stations de ski sont fermées en France. «On fait du camping au sommet et la journée d’après, on redescend une ligne. C’est une chance inouïe de pouvoir faire de ma passion un métier. Je n’ai jamais pensé que j’allais faire ça», ajoute-t-elle. Il suffit de la suivre sur les réseaux sociaux afin de trouver des vidéos présentant des paysages impressionnants des Alpes françaises dont elle dévale les pentes.

Elle s’inquiète toutefois de l’avenir des marques qui la commanditent puisque le milieu du ski est mis sur pause. «Pour le moment, j’ai une approche au jour le jour. J’aimerais aller voir ma famille au Canada, mais c’est impossible dans les circonstances actuelles», conclut-elle. Il est possible de voir la publicité de Maserati et les aventures en plein air de Sophie Lechasseur sur sa page Facebook.