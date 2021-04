Le Bérubé GM de Trois-Pistoles signe deux joueurs

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles a annoncé le vendredi 2 avril la signature de deux joueurs, Michaël Lévesque et Gerry Drapeau, pour la saison 2021.

Pour Michaël Lévesque il s’agit d’un retour pour le vétéran joueur de 3e but lui qui a évolué pour le club de baseball sénior de 2005 à 2012. Depuis, il a évolué dans une ligue de calibre sénior A de la région de Québec où il s'est illustré comme frappeur. En carrière dans la ligue de Baseball Puribec du Bas-Saint-Laurent, Lévesque présente une moyenne au bâton de .279 et 37 points produits en 172 apparitions au bâton. Le joueur de 3e but a été un élément important pour les championnats de 2004, 2006 et 2008.

Quant à Gerry Drapeau, ce dernier vient d’être officiellement libéré du Shaker de Rimouski. Il a fait partie du club de baseball sénior de Rimouski de 2008 à 2012 et il a pris une pause du baseball depuis ce temps. En carrière, Drapeau a une moyenne de point mérité de 4.10 en 70 manches lancés au monticule.

Le directeur général Éric Rousseau s'est dit très heureux de ces deux récentes acquisitions. «Michaël est un joueur qu’on connait très bien et qui va être très bien accueilli dans notre équipe. C’est un joueur qui peut certainement nous aider au 3e but et au 1er but et qui peut produire des points en offensive», a commenté le DG.

«Pour Drapeau, c’est un lanceur qui performait dans le baseball mineur avec une très bonne balle rapide. Il a arrêté longtemps de jouer au baseball pour X raisons, mais il est motivé à rejoindre notre équipe et nous avons un rôle à lui donner et il va aider notre équipe», a poursuivi M. Rousseau.

Michaël Lévesque.

Gerry Drapeau.