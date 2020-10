Les Albatros affronteront les Pionniers du Cégep de Rimouski 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont trouvé des adversaires afin de jouer quelques matchs d’ici la fin du calendrier préparatoire dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ). Les Pionniers du Cégep de Rimouski seront en visite vendredi soir au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Les oiseaux affronteront ainsi les collégiens dans le cadre de deux rencontres écourtées, l’une à 18 h 30 et l’autre à 20 h. Les matchs seront tenus à huis clos et ils seront joués sans contact. Chaque équipe comptera sur 11 joueurs et les périodes de jeu seront de 12 minutes chacune.

«C’est une belle opportunité pour les gars de jouer et de continuer à se développer, a confié l’entraineur-chef, Mike Maclure, jeudi. Ils sont très heureux. Quand on leur a annoncé la nouvelle, tout à l’heure, c’était comme s’ils célébraient une victoire.»

L’organisation des Albatros et celle des Pionniers étaient en discussion depuis plusieurs jours déjà sur une possible collaboration. Les démarches se sont vraisemblablement intensifiées quand le gouvernement a annoncé que le Bas-Saint-Laurent allait passer en zone «orange» ce jeudi 1er octobre.

Il faut comprendre que pour le moment, conformément aux directives de la santé publique, les équipes de la LHMAAAQ ne peuvent affronter qu’une équipe venant d’un même territoire tel que délimité par la carte des paliers d’alerte de COVID-19 des régions administratives du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, l’organisation des Pionniers du Cégep de Rimouski répond le mieux aux besoins des oiseaux.

«On pense que le niveau collégial [les Pionniers évoluent en division 2] rejoint notre calibre de jeu. On calcule qu’on pourrait avoir de bons matchs», a souligné Christian Caron plus tôt cette semaine, assurant que l’option de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) et des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup était aussi sur la table.

Notons par ailleurs que les Albatros ne sont pas les seuls à affronter une équipe collégiale pour se préparer en vue de la prochaine saison. L’Intrépide de Gatineau affrontera les Griffons du Cégep de l’Outaouais, les Forestiers d’Amos retrouveront les Gaillards de Rouyn-Noranda et les Chevaliers de Lévis se frotteront aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches, par exemple, au cours des prochains jours.

Les Albatros et les Pionniers confirmeront prochainement si d’autres rencontres seront organisées. Chose certaine, l’intérêt est là des deux côtés. Une série 3 de 5 ou 4 de 7 pourrait être une avenue choisie.