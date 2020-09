Une autre victoire signée Britanie Cauchon à Contrecoeur

Décidément, la cycliste Britanie Cauchon apprécie la région de Contrecoeur, en Montérégie. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska y a remporté la dernière course sur route de la saison, le 20 septembre. Un gain qui s’ajoute à d’autres titres acquis à cet endroit plus tôt cet été.

Cette fois, une cinquantaine de cyclistes de différentes catégories (U17, U19, séniors et maitres), les meilleures au Québec, étaient sur la ligne de départ de cette épreuve de 72 kilomètres. Elles ont d’ailleurs offert tout un spectacle.

Britanie Cauchon, qui était l’une des plus jeunes coureuses présentes, a tenté de s’échapper à cinq reprises, mais sans succès. Il faut dire que les autres cyclistes l’avaient à l’œil et elles ne lui ont pas donné l’opportunité de se sauver ainsi avec la tête.

La course s’est finalement terminée avec un sprint massif de 40 coureuses, prenant toute la largeur de la route, à 3 kilomètres de la ligne d’arrivée. La jeune femme a su s’imposer en prenant la 2e place au classement général, devant des athlètes parfois bien plus âgées, et la toute 1re position dans sa catégorie U17.

Britanie Cauchon continuera maintenant sa préparation en vue des Championnats canadiens sur piste organisés à Milton, en Ontario, à la fin du mois de novembre. Elle espère qu’ils ne seront pas annulés en raison de la pandémie de COVID-19.