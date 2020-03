Les Albatros affronteront les Cantonniers de Magog

C’était le scénario le plus probable et il est maintenant confirmé. Les Albatros du Collège Notre-Dame affronteront les Cantonniers de Magog lors de la ronde quart-de-finale (3 de 5) des séries éliminatoires de la Ligue de hockey midget AAA du Québec.

Les Cantonniers, champions en titre du circuit Lévesque, ont balayé facilement les Riverains du Collège Charles-Lemoyne en première ronde. Ils représentent maintenant un défi important pour les Albatros, mais ces derniers ont confiance qu’ils peuvent arriver à les freiner.

«Pour être honnête, on espère devoir affronter Magog. Si on peut les battre, on ne pourra plus nous arrêter par la suite, avait d’ailleurs déclaré l’entraineur Mike Maclure à la fin de la saison régulière. C’est un très bon club, ils sont très bons défensivement, mais on sait qu’on est en mesure de les battre. On leur a donné trois parties serrées cette année et on en a gagné une […] On est confiants.»

Rappelons que les Albatros du Collège Notre-Dame ont obtenu un billet pour la deuxième ronde des séries en vertu de leur victoire au Challenge CCM. Leur seul revers de la compétition avait été subi contre…les Cantonniers de Magog.

Les deux premiers matchs de la série auront lieu les 10 et 11 mars, dès 19 h, à l’aréna de Magog. Selon le site officiel de la LHMAAA, les hostilités se déplaceront par la suite au Centre Premier Tech, le vendredi 13 mars (19 h) et le samedi 14 mars (14 h) si nécessaire.