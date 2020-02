Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina en 8e place provisoire après le programme court à Séoul

Le couple de patinage artistique formé de Charlie Bilodeau de Trois-Pistoles et de Lubov Ilyushechkina de Toronto a pris la 8e place provisoire avec 57.87 points à la suite de la présentation du programme court le 6 février aux Championnats des quatre continents ISU à Séoul, en Corée du Sud.

La première place est occupée par Kirsten Moore-Towers et son partenaire, Michael Marinaro du Canada, avec 76.36 points. Ils sont suivis de Cheng Peng et Yang Jin de la Chine, et des doubles champions du monde, Wenjing Sui et Cong Han, de la Chine également.

Un autre couple canadien formé d'Evelyn Walsh et Trennt Michaud se trouve présentement en 6e place provisoire, devant le duo de Charlie et Lubov. Le programme libre de cette compétition internationale sera présenté le 8 février.

L'identité du couple qui prendra part aux Championnats du monde ISU, du 16 au 22 mars à Montréal sera déterminée après les résultats aux Championnats des quatre continents. Kirsten Moore-Towers et son partenaire Michael Marinaro ont assuré leur présence lors de ces deux prochains championnats en raison de leur première position obtenue le 18 janvier aux Championnats nationaux.