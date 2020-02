Une course d’accélération de motoneige à Lac-des-Aigles

Le 8 février prochain se tiendra la troisième édition de la course d’accélération de motoneige à Lac-des-Aigles. L’événement, organisé par la Corporation de Développement de Lac-des-Aigles (CDL), a attiré plus de 600 spectateurs en 2019. Plusieurs coureurs de différentes municipalités du Québec et même du Nouveau-Brunswick sont attendus.

Les bolides les plus puissants du Québec, pouvant atteindre des vitesses de près de 200 km/h, compétitionneront sur le magnifique site de Lac-des-Aigles. Les compétiteurs s’affronteront sur trois pistes d’une longueur de 200 mètres chacune. Ainsi, plus de 150 coureurs sont attendus dans 16 compétitions de différentes catégories et se partageront plus de 5 600 $ en bourses.

Toutes les activités se dérouleront sur le lac en face du pavillon du lac. La réalisation de l’événement nécessite l’implication d’une vingtaine de bénévoles qui verront à sa bonne marche. La Municipalité met à la disposition des organisateurs les équipements nécessaires à la préparation de la piste et le pavillon du lac servira de lieu de rencontre.

Les inscriptions des compétiteurs sont entièrement remises en bourses pour les gagnants. L’inscription des coureurs se fera de 8 h à 10 h 30. Les premiers départs sont prévus pour 11 h. Le prix d’entrée pour le public est de 5 $ pour les plus de 12 ans. En soirée, un souper sera servi au pavillon et les participants pourront danser au son de la musique de DJ REMIX.

Selon Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles, les commentaires des visiteurs étaient unanimes et confirment que Lac-des-Aigles est une communauté accueillante et très dynamique. Les profits générés par l’activité ont servi à la Corporation pour réaliser différents projets de développement. On vous attend en grand nombre le 8 février pour cette belle activité hivernale.