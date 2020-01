Une Arabesque obtient son laissez-passer pour les provinciaux

Lors de la finale régionale STAR/Michel Proulx tenue le 18 janvier à Amqui, une patineuse du club des Arabesques de Rivière-du-Loup a obtenu son laissez-passer pour la finale provinciale qui a lieu à Lévis, du 5 au 8 mars prochain. Il s’agit d’Annabelle Dubé, en Star 5 plus de 13 ans, qui a gagné la médaille d’argent.

Lors de cette même compétition, mentionnons les 7e et 8e positions d’Andréanne Lévesque et Élyse Charest en Star 6, la 18e position de Maude Malenfant en Star 5 moins de 13 ans, ainsi que les 5e et 10e positions de Marie-Soleil St-Laurent et d’Élodie Marceau, en Star 8.

Lors de cette même journée à Amqui, se tenaient les Jeux de la participation de l’Est-du-Québec auxquels Sarah Lepage prenait part pour la première fois. Elle a pris le 9e rang dans la catégorie Juvénile.

En plus d’Annabelle Dubé, mentionnons que Mélodie Gagnon participera aussi à une compétition provinciale, les championnats «B» de la section Québec, à Sherbrooke, du 30 janvier au 2 février.

Sur la photo : Andréanne Lévesque, Élyse Charest, Annabelle Dubé, Maude Malenfant et Sarah Lepage.