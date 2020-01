Les Pumas sont champions à Shawinigan

Du 17 au 19 janvier dernier avait lieu la 44e édition du Tournoi Provincial Optimiste midget de Shawinigan. La participation de l’équipe des Pumas du Fleuve et des Lacs a été gratifiante puisqu’elle a gagné la finale dans la catégorie midget BB.

En finale, c’est un but de William St-Pierre avec 29 secondes d’écoulées à la première période de prolongation qui a brisé une égalité de 3-3. Les Pumas avaient pris les devants 2-0 en première période mais leurs adversaires, les Rangers de Laval-Est, ont par la suite pris les commandes du matchs en comptant trois buts sans riposte. En toute fin de match, William Dumont a créé l’égalité pour envoyer les deux clubs en surtemps.

Notons qu’en demi-finale les Pumas avaient également remporté leur partie en temps supplémentaire.

Sur le plan individuel, Mathis Beaulieu a remporté le titre de meilleur gardien de but du tournoi. Soulignons que le gardien, Jayson Hickey, a également obtenu un jeu blanc lors du tournoi.

L’équipe des Pumas est composée de Alexis Beaulieu, Mathis Beaulieu, Yves-Mathieu Bégin, Alexis Blanchet, Alexis Caron, Xavier Cloutier, William Dumont, Alexis Fournier, Zachary Gagnon, Jayson Hickey, Gabriel Lahaye, Philippe Larochelle, Maxence Leclerc, Fabrice Ouellet, Henry Robert, Samuel Sirois, William St-Pierre et du joueur affilié Zachary Dion. Le personnel d’encadrement est composé de Christophe Bérubé entraineur-chef, Mathieu Dionne-Sirois entraineur adjoint, Alexandre Dumont entraineur des gardiens et Maxime Dugas préparateur physique.

«Je suis très fier de mes joueurs, nous avons démontré une grande force de caractère après avoir accordé deux buts rapides en début de troisième période», a souligné l’entraineur-chef de l’équipe Christophe Bérubé.

Le programme hockey des Pumas du Fleuve et de Lacs en est à sa troisième année d’existence et comprend trois équipes de calibre BB (pee-wee, bantam et midget) évoluant dans la ligue Hybride du Bas St-Laurent. Ces équipes sont formées de joueurs provenant des écoles de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs dans Les Basques et au Témiscouata.