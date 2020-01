Championnats nationaux : Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau en 2e position après le programme court

Le couple de patinage artistique formé du Pistolois Charlie Bilodeau et de Lubov Ilyushechkina se trouve en 2e position provisoire avec 71.23 points à la suite du programme court des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire disputés à Mississauga, en Ontario le 17 janvier.

La 1ère position est présentement occupée par Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro avec 73.73 points. Le programme libre sera présenté le 18 janvier. Patinant ensemble depuis moins d’un an, le duo de Lubov et Charlie cumule déjà d’impressionnants résultats à l’international. Ils ont déjà remporté deux médailles de bronze en trois compétitions, sur le circuit de l’International Skating Union (ISU).

Les Championnats nationaux de patinage servent d’épreuve de sélection pour les Championnats des quatre continents ISU et les Championnats du monde ISU, à venir cette saison.