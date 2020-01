Un tournoi de hockey extérieur à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles accueillera la première édition du Tournoi de hockey extérieur Chez Boogie, les 15 et 16 février, à l’aire de jeux Adrien-Côté. Une belle occasion d’avoir du plaisir en bonne compagnie.

Organisé en formule 4 contre 4, plus un gardien de but, le tournoi est l’initiative d’un groupe d’amis de Trois-Pistoles. L’idée est de permettre aux amateurs de hockey de se réunir dans le cadre d’un événement festif et familial.

«Nous voulons que ce soit une activité rassembleuse. Jouer à l’extérieur, ce n’est pas pareil, il y a toujours un petit côté magique associé à cela. Il y aura une belle ambiance et ce ne sera que du plaisir», assure Dany Bérubé, l’un des organisateurs.

Pour cette première année, la compétition n’offrira que la classe participation et les parties seront deux périodes de 12 minutes sans arrêt. Le comité organisateur se dit aussi ouvert à accommoder les équipes afin d’avoir une certaine parité.

Selon Dany Bérubé, le tournoi devrait accueillir entre 8 et 10 équipes. Le cout d’inscription de 10 $ par joueur sera d’ailleurs remis en bourses, assure-t-il. «On sent déjà un certain engouement pour l’événement, c’est intéressant. C’est aussi ça Trois-Pistoles, quand quelqu’un se lève pour organiser quelque chose, les gens embarquent. Il y a une belle réception dans le milieu.»

Les spectateurs sont invités à venir assister au tournoi en grand nombre. Il y aura de la musique à l’aire de jeux Adrien-Côté et des breuvages seront disponibles. Des prix de présence seront aussi tirés. Après le tournoi, la journée se terminera Chez Boogie avec un chansonnier. À vos patins!