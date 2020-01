Les équipes du KRTB raflent tout à Matane

Le Tournoi de hockey mineur Denis Labrie, présenté cette fin de semaine au Colisée Béton-Provincial de Matane, a été très bon pour les équipes du KRTB. Les cinq classes en compétition ont été remportées par de jeunes joueurs locaux.

En effet, les associations de hockey mineur de Rivière-du-Loup, des Basques et du Témiscouata ont toutes récolté au moins une bannière de champion, dimanche. Certaines finales étaient aussi entièrement à saveur régionale, alors que deux formations s’affrontaient pour le titre.

Du côté louperivois, les équipes Atome A Berger et Atome B Rotary ont gagné leur finale respective. La première a remporté le match ultime par la marque de 4 à 1 contre l’Express Desjardins, alors que la seconde a vaincu le 33 des Basques au compte de 8 à 3.

L’Association de hockey mineur des Basques (AHMB) s’est aussi distinguée lors de cette compétition. Les équipes Bantam A et Bantam B, invaincues tout au long du tournoi, ont respectivement eu le dessus sur les Sieurs Desjardins (victoire de 4 à 0) et les Voisins McDo (victoire de 8 à 2).

Soulignons que ces deux équipes ont été pratiquement intouchables lors de cette compétition. Les Bantam A ont marqué 29 buts et en ont accordé qu’un seul en 5 matchs. Portrait pratiquement identique chez les Bantam B avec 31 buts comptés et seulement 2 buts accordés.

Enfin, soulignons également la victoire du Fleur de Lys du Témiscouata contre le Bleu et Or Construction BML de Rivière-du-Loup, en finale de la classe Atome BB. Un gain de 5 à 1 obtenu après un tournoi intéressant de 4 victoires et 1 match nul pour les Témiscouatains.

Si le hockey est un sport d’équipe, soulignons tout de même certaines performances individuelles intéressantes. Xavier Thibault (10 buts, 1 passe) chez les Atome BB, Loïc St-Jean Tardif (4 buts, 3 passes) chez les Atome B, Félix-Olivier Côté (5 buts, 4 passes) chez les Atome A, Derek Boucher (6 buts, 8 passes) chez les Bantam B et Elyot Deschamps (5 buts, 6 passes) chez les Bantam A, ont contribué au succès de leur équipe.