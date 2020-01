Nathan Ruest-Lajoie est champion en Finlande

Le quilleur de Témiscouata-sur-le-Lac, Nathan Ruest-Lajoie, a mis la main sur le plus important titre de sa jeune carrière, dimanche. L'athlète de 23 ans remporté les grands honneurs du Brunswick Ballmaster Open​ 2020, une importante et prestigieuse compétition présentée en Finlande.

Après une ronde préliminaire lors de laquelle il a dû «batailler», de ses propres mots, Ruest-Lajoie a connu énormément de succès lors des phases finales. Il a notamment vaincu l'Américain Marshall Kent, récipiendaires de plusieurs médailles en championnats du monde, afin d'accéder à la finale. Lors du match ultime, il s'est cette fois imposé avec un impressionnant pointage de 267 contre 256, aux mains du vétéran Matthew McNiel, un autre Américain de 34 ans.

«Ça fait vraiment du bien d'être le gagnant ici. Je suis heureux d’avoir pu garder ma concentration. Je me faisais confiance et je savais que je pouvais gagner. Le match final était vraiment serré. Quand j’ai eu deux quilles d’avance, je me sentais bien», a-t-il partagé sur le site de la compétition. «Je me suis vraiment amusé, les gens sont gentils et amicaux, et ce tournoi est tout simplement génial.»

Nul doute, Nathan Ruest-Lajoie vient de faire son nom sur la scène internationale de quilles, alors que des centaines d'amateurs ont suivi la compétition en direct. Grâce à sa victoire, celui qui est aussi propriétaire du Salon de quilles Témis a mis la main sur une bourse de 25 000 euros, soit environ 36 000 dollars canadiens.

Une fois que le jeune homme ait soulevé le trophée, de nombreux messages d'encouragement et de félicitations lui ont été envoyés sur les réseaux sociaux.