Tournoi provincial au Salon de quilles des Basques

C’est à compter du dimanche 18 janvier à 12 h que commencera le tournoi de quilles Aliprix au Salon de quilles des Basques. Ce tournoi d’envergure, qui se tient sur deux fins de semaine, soit les 18 et 19 janvier de même que les 25 et 26 janvier prochain, accueille des joueurs de partout du Québec.

En effet, ce sont près de 120 équipes qui se disputeront les honneurs et qui tenteront de se mériter la meilleure bourse de leur catégorie. Divisées en deux catégories différentes, les équipes se composent de deux joueurs, homme ou femme. Chacun des deux joueurs s’efforcera d’abattre le plus de quilles possible afin d’obtenir, ensemble, le meilleur résultat d’équipe. C’est inévitablement un défi mutuel et personnel où la confiance est de mise.

Venez encourager les joueurs les 18 et 19 janvier aux rondes de 12 h et 15 h, le 25 janvier aux rondes de 10 h, 13 h, 16 h et 19 h et enfin le 26 janvier aux rondes de 10 h, 13 h et 16 h au Salon de quilles des Basques à Trois-Pistoles.

Pour information ou inscription, communiquez avec le Salon de quilles des Basques au 418-857-2424 ou avec Ghislain St-Laurent, propriétaire, au 418-956-6031.