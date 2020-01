Le Défi Everest poursuit son expansion et recherche de nouveaux partenaires

En ce début de nouvelle année, le Défi Everest travaille déjà sur ses différents événements de 2020. À ce moment-ci, quatre villes ont confirmé le retour du Défi dans leur milieux soit : Témiscouata-sur-le-Lac le 12 septembre, Rivière-du-Loup du 18 au 20 septembre, La Pocatière le 26 septembre et Sherbrooke le 4 octobre.

Pour assurer le bon déroulement de chacun de ces événements et poursuivre son expansion, le Défi Everest est à la recherche de nouveaux partenaires financiers.

La contribution financière des entreprises permet à l’organisation du Défi Everest de poursuivre son développement et d’améliorer l’expérience des participants. C’est également ce qui permet à l’organisation de remettre l’entièreté des sommes amassées par les équipes aux organismes qu’elles ont choisi. C’est ce qui rend le Défi Everest unique en son genre.

S’associer au Défi Everest, soutient l’organisation, c’est promouvoir les saines habitudes de vie, contribuer à la mobilisation et au dynamisme du milieu et sensibiliser les prochaines générations.

Le plan de visibilité 2020 s’adresse autant aux grandes comme aux petites et moyennes entreprises. En effet, ce dernier se divise en 2 sections, soit les partenaires provinciaux et les partenaires locaux.

Pour en savoir davantage sur les options qui s’offrent aux entreprises, visitez la section «Partenaires» du www.defieverest.com.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont officiellement ouvertes pour chacun des milieux. Il est donc possible de s’inscrire dès maintenant ce qui permet aux participants de débuter leur collecte de fonds tôt et ainsi augmenter leurs chances d’atteindre, voire de surpasser, leurs objectifs plus rapidement.