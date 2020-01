Les meilleures équipes de curling U-21 du Québec à Rivière-du-Loup

Il y a beaucoup d’action, ces jours-ci, au Centre de Curling Prelco. C’est que le Club de Curling Rivière-du-Loup est l’hôte du championnat provincial junior brosse Performance des moins de 21 ans qui se déroule du 6 au 8 janvier.

Quatre équipes de gars et deux de filles prennent part à cette compétition d'envergure. Chapeauté par Curling Québec, l'événement cherche à déterminer qui, chez les jeunes femmes et les jeunes hommes entre 18 et 21 ans, représenteront le Québec aux prochains championnats nationaux qui auront lieu à la fin janvier en Colombie-Britannique.

Le calibre présenté sur les trois glaces du Centre de Curling Prelco est ainsi très élevé. Les premières parties ont été jouées lundi soir et le tout s’est poursuivi dans la journée de mardi. La demi-finale, chez les garçons, aura lieu à 10 h, ce mercredi 8 janvier. Elle sera suivie de la finale à 15 h 30, puis de la remise des médailles (cérémonie de clôture) à 18 h.

Les personnes intéressées à assister à ces matchs enlevants sont invitées à se présenter sur place.