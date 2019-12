Superbe victoire des 3L contre les Éperviers

La période des Fêtes n'a visiblement pas ralenti les 3L de Rivière-du-Loup, si ce n'est peut-être pendant quelques minutes, vendredi soir, alors qu'ils recevaient la visite des Éperviers de Sorel-Tracy. La formation louperivoise a offert à ses partisans une victoire de 6 à 3 grâce à une remontée spectaculaire.

Les 3L ont pris quelques minutes à se mettre en marche et ils ont accordé trois buts consécutifs dès l'engagement initial, mais ils ont su bien rebondir par la suite. Les 40 dernières minutes de la rencontre leur ont appartenu en route vers un gain tout de même convainquant.

Menés par leurs leaders, les 3L ont ainsi entamée leur remontée en fin de première période et elle s'est poursuivie au 2e tiers. Au dernier engagement, ils ont poursuivi sur leur lancée en ajoutant trois buts au tableau indicateur.

Dans la victoire, Francis Meilleur (2 buts, 1 passe), Michaël Rhéaume (3 passes), Marc-André Tourigny (1 but, 1 passe), Maxime Villemaire (2 passes), Michael Ward (2 passes) et Louick Marcotte (1 but, 1 passe) ont contribué offensivement. Il ne faut pas non plus oublier le capitaine Jean-Philip Chabot qui a également trouvé le fond du filet, mais dont la contribution va bien au-delà des points.

Devant le filet, le vétéran Loïc Lacasse a été intraitable en repoussant 38 lancers. Il n'a rien accordé dans les 40 dernières minutes de jeu et il a même récolté une mention d'aide.

Ce soir, les 3L visiteront les Marquis de Jonquière au Palais des sports.