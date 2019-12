Saison terminée pour Alex Belzile

Le ciel est tombé sur la tête d’Alex Belzile. L’athlète originaire de Saint-Éloi, membre de l’organisation du Canadien de Montréal, ratera le reste de la saison après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure subie au muscle pectoral. Sa convalescence sera de 6 mois, a annoncé le Rocket de Laval, jeudi.

Belzile s’est blessé le 4 décembre lors d’un match contre les Monsters de Cleveland. Le fougueux attaquant avait réintégré l’alignement du Rocket lors de cette partie après qu’une commotion cérébrale l’ait tenu à l’écart du jeu quelques semaines.

Avant ses malheureuses blessures, le hockeyeur de 28 ans connaissait une autre belle saison avec une récolte de 7 buts et 7 passes pour 14 points en 20 matchs cette saison. Il était alors le meilleur pointeur de l'équipe et la possibilité d'un rappel avec le grand club était réelle, fort possible même.

L’an dernier, il s'était fait un nom avec l'équipe grâce à ses 54 points en 74 parties.

Alex Belzile écoule actuellement les derniers mois d'un contrat d'un an, à deux volets, que lui avait offert le directeur général Marc Bergevin l'été dernier.

