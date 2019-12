Raphaël Bussières, 1re étoile de la semaine

La Ligue nord-américaine de hockey a dévoilé ce mardi les trois étoiles de la dernière semaine d’activités. L’attaquant des 3L de Rivière-du-Loup, Raphaël Bussières, s’est retrouvé au sommet du classement hebdomadaire.

En deux rencontres, Bussières a inscrit cinq buts et ajouté une mention d’aide à sa fiche personnelle. Marquant à quatre reprises sur le jeu de puissance, il a également complété un tour du chapeau. Dirigeant 13 lancers en direction des gardiens adverses, il a conservé un différentiel de +2.

Notons que le compagnon de trio de Raphaël Bussières, Marc-André Tourigny a seulement été considéré, malgré une récolte de 2 buts et 6 mentions d’aide en deux matchs. Sasha Pokulok des Pétroliers du Nord, avec six points, et Dannick Paquette des Marquis de Jonquière, avec 4 points, ont été nommés respectivement 2e et 3e étoiles.