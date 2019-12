Les Albatros en finale du Challenge CCM

Les Albatros du Collège Notre-Dame sont en train de créer tout une surprise au Challenge Midget AAA CCM. Après avoir atteint la demi-finale plus tôt aujourd'hui grâce à une victoire contre le Collège Antoine Girouard, voilà que les oiseaux se sont offert une place en finale en vainquant les Élites de Jonquière 5 à 3 en soirée.

Un deuxième match en quelques heures n'a ainsi pas ralenti la troupe de l'entraineur Mike Maclure qui est tout feu tout flamme depuis le début de la compétition.

En demi-finale, ce sont les Élites, alors invaincus, qui ont ouvert la marque en première période. Si les Albatros ont ensuite pris l'avance grâce à trois buts rapides dès le début du second engagement, leurs adversaires ont répliqué si bien que la marque était 3 à 3 après 40 minutes de jeu.

Cela dit, la 3e période a été celle des Albatros qui ont trouvé le fond du filet à deux reprises, dont une fois en avantage numérique.

Zachary Cormier a été élu joueur du match avec un but et une passe. David Côté (1 but, 1 passe), Étienne Boudreau, William Lepage et Émile Labrie ont été les autres marqueurs. Devant le filet, Nathan Pelletier et Alexandre Marchand se sont partagé la tâche.

Malgré les réjouissances, la tâche des Albatros n'est pas terminée. La finale du Challenge Midget AAA CCM sera disputée dimanche midi contre les Chevaliers de Lévis.