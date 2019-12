VIDÉO | Un tour du chapeau pour Louis-Étienne Dionne

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont offert une autre performance éclatante, jeudi soir, dans le cadre du Challenge Midget AAA CCM. Ils ont vaincu les Forestiers d'Amos par la marque de 9 à 3.

C’est la deuxième fois en autant de rencontres que les oiseaux trouvent le fond du filet à neuf reprises. Cette fois, l’offensive louperivoise a été menée par Louis-Étienne Dionne qui a réussi un tour du chapeau …en troisième période! Une première pour lui dans la Ligue Midget AAA du Québec.

Cet engagement a été très offensif, puisque 8 buts ont été marqués dont 6 par les Albatros. Après 40 minutes de jeu, les oiseaux menaient au compte de 3-1.

Dans la victoire, Alex Pelletier (2 buts, 1 passe), Mikaël Denis (1 but, 1 passe), David Côté, Émile Lambert et Alexis Audibert ont aussi marqué. Quant à eux, Zachary Cormier et William Lepage ont récolté 4 mentions d’aide.

Devant le filet, Alexandre Marchand a continué son bon travail en arrêtant 18 lancers.

Les Albatros, toujours invaincus au Challence Midget AAA CCM, affronteront les dangereux Cantonniers de Magog en début d’après-midi.