Challenge CCM : les Albatros s’offrent 9 buts sans réplique

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Albatros du Collège Notre-Dame n’ont pas manqué leur rentrée au Challenge Midget AAA CCM. Les oiseaux ont récolté une première victoire de 9 à 0 contre les Wildcats de Valley (Nouvelle-Écosse).

La troupe de l’entraineur-chef Mike Maclure s’est rapidement mise au travail en marquant quatre buts sans riposte dès l’engagement initial. Ils n’ont d’ailleurs jamais été inquiétés en ajoutant cinq buts au cours des deux autres périodes.

Dans la victoire, David Côté (1 but, 3 passes), Émile Lambert (1 but, 2 passes), Dan Chrétien (2 buts), Elliot Dutil (2 buts) et William Lepage (2 buts) se sont démarqués. Étienne Boudreau a été l’autre marqueur, tandis que Pierre-Alexandre Boulet et Nathan Drapeau ont récolté deux mentions d’aide.

Devant le filet, le gardien Alexandre Marchand a effectué 17 arrêts pour récolter le blanchissage.

Le Challenge Midget AAA CCM réunit les quinze équipes de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, mais également 9 autres formations canadiennes.

Soulignons d’ailleurs que d’autres équipes québécoises ont eu beaucoup de plaisir en ce début de compétition. Au moment d’écrire ces lignes, le Blizzard du Séminaire Saint-François avait remporté son match 9-0 contre Mount Academy, alors que les Estacades de Trois-Rivières avaient vaincu le Wild Kensington 6-0.

Les Albatros retrouveront l’action jeudi. Ils affronteront les Forestiers d’Amos à 15 h 30.