Rivière-du-Loup toujours en charge de la caserne incendie de Cacouna

La gestion du Service de sécurité incendie de Cacouna sera de nouveau la responsabilité de la Ville de Rivière-du-Loup et de son propre Service de sécurité incendie dirigé par Éric Bérubé. Une nouvelle entente entre les deux parties a été conclue et elle est valide jusqu’au 31 décembre 2020.

Rivière-du-Loup avait pris en charge la caserne 16 de Cacouna pour la première fois en juillet 2018 et cette entente venait à échéance à la fin du mois. La Ville avait déjà soumis une offre de services à Cacouna en 2014, mais à l'époque, les membres de la brigade s'étaient montrés peu ouverts à l'éventualité de se retrouver sous le giron du SSIRDL.

Or, depuis maintenant près d’un mois et demi, tout semble bien fonctionner d’un côté comme de l’autre. En séance du conseil municipal, le 9 décembre, la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, s’est réjouie de la nouvelle.

«Nous sommes très heureux de cette nouvelle entente avec Cacouna. C’est dix pompiers qui s’ajoutent au personnel [du SSIRDL]. C’est tellement des couts exorbitants pour les municipalités. Si on peut réussir à joindre comme ça des services municipaux, ça aide tout le monde», a-t-elle partagé.

L’entente d’un an, d’une valeur de 79 000 $, concerne la gestion administrative et la gestion du personnel. La Ville de Rivière-du-Loup «croit fermement qu’un regroupement des services est la meilleure voie afin d’optimiser les services, diminuer les couts et atteindre les objectifs étiquetés par le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Rivière-du-Loup».

Rappelons qu'au cours des dernières années, la Ville de Rivière-du-Loup a conclu des ententes similaires avec les municipalités de Notre-Dame-du-Portage, de Saint-Modeste et de L'Isle-Verte.