Une 4e Classique des Sphinx courue à Rivière-du-Loup

La 4e Classique Sphinx de Rivière-du-Loup a connu un grand succès encore cette année du 6 au 8 décembre, alors que 28 équipes de trois ligues de hockey scolaire différentes se sont affrontées dans les catégories M13 mineur et majeur, et M15 mineur et majeur.

Plus de 3 000 personnes ont franchi les guichets pour assister à au moins l’un de ces matchs de calibre relevé. Le comité organisateur, chapeauté par Élaine-Élise Malenfant, a pu compter sur l’implication bénévole de 90 parents afin que ce tournoi se déroule rondement. «Ce n’est pas moi qui les gère complètement. J’ai une dizaine de comités spécifiques qui ont chacun des bénévoles sous leur responsabilité. J’ai une personne-ressource dans chacun des comités que je chapeaute. Ils gèrent les autres bénévoles pour toute la logistique du tournoi (…) Les parents et les grands-parents sont là pour encourager et aider leurs jeunes. Des amis viennent aussi aider. Les Sphinx, on est une grande famille», précise Mme Malenfant.

Dans la catégorie M13 Mineur, les Pumas de l’école secondaire de Cabano se sont rendus en finale, mais ils ont été défaits par le Sélect de Rimouski. Le match s’est terminé avec un pointage de 4 à 2.

«Vendredi, c’était beau de voir ça. Il y avait plus de 400 personnes au Centre Premier Tech. Et ça donnait une belle ambiance. Les jeunes des écoles aux alentours étaient présents aux matchs lors de l’après-midi», explique le président d’honneur du tournoi, Yves Hamelin. Ils avaient été invités à venir encourager les équipes locales.

Chez les M13 majeur, les Sphinx de l’école secondaire de Rivière-du-Loup ont eux aussi atteint la finale, mais ils se sont inclinés par la marque de 7 à 1 contre les Titans de l’école du Verbe Divin de Granby. Les catégories M15 mineur et majeur ont été respectivement remportées par les Broncos de l’école secondaire la Découverte de Saint-Léonard-d’Aston et par le Mistral de Mont-Joli.

L’évènement était présenté cette année sur les glaces du Stade de la Cité des Jeunes, du Centre Premier Tech et trois parties ont été disputées à Saint-Pascal.