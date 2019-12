Olivier Brett inspire les parents d’athlètes de la région

«Guidez votre enfant vers son plein potentiel!» Olivier Brett, analyste sportif, animateur et formateur spécialisé, a démontré aux parents de la région qu’ils pouvaient prendre leur juste place dans le cheminement des jeunes athlètes. «En respectant certains principes fondamentaux, les parents peuvent définitivement jouer un rôle clef dans le développement sportif de leurs enfants. Il suffit d’utiliser les bons outils. Voilà l’essentiel du message que je leur ai livré dimanche dernier», a soutenu M. Brett.

Environ 70 personnes étaient réunies au Stade Premier Tech pour entendre le conférencier. La foule était composée de parents d’athlètes, de jeunes sportifs et d’entraineurs ainsi que de différents intervenants sportifs de l’Est-du-Québec. Grâce à des exemples tirés de l’expérience unique de M. Brett, la présentation a porté sur une nouvelle façon de voir le sport ainsi que sur des outils pour aider les enfants à être plus confiants, performants et surtout plus heureux dans leur pratique sportive.

Plus globalement, la tenue de cet événement a non seulement permis de soutenir les athlètes, mais aussi d’encourager le développement de saines habitudes de vie chez les élèves. Soulignons que M. Brett est le 5e conférencier à s’adresser aux résidents de la région dans le cadre des Conférences au Stade. Ces conférences ont été lancées en février dernier. Destinées à l’ensemble de la communauté, elles ont comme objectif de sensibiliser les participants à différents thèmes reliés au développement sportif dans son ensemble.

Adaptées aux besoins des élèves et de leur entourage, les Conférences au Stade constituent un moment privilégié de discussion avec des spécialistes et d’échanges avec d’autres membres de la communauté afin de tirer profit des expériences de chacun. La nutrition sportive, la préparation mentale et l’entrainement sont quelques-uns des thèmes ayant été abordés pendant la dernière année.

En tant que joueur de soccer, Olivier Brett a représenté le Québec sur la scène nationale à plusieurs occasions, entre 1997 et 2000. Il a notamment porté les couleurs de l’Université McGill et celles de l’Attak de Trois-Rivières, ancien club-école de l’Impact. Formateur en chef pour Soccer Scientia, il possède une expérience de plus de 15 années en formation des jeunes athlètes. Depuis 2011, sa passion l’a amené à décrire des matchs de l’association sportive MLS, de la Ligue des Champions et de la Coupe du monde FIFA à la télévision. Aujourd’hui, il œuvre également comme analyste sur les ondes de RDS et animateur à la chaîne 91,9 Sports.