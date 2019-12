Snocross : un événement de haut calibre à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac vibrera au son des moteurs de puissantes motoneiges, en janvier, alors que le Championnat provincial de Snocross SCMX y tiendra la première manche de sa série. Une annonce qui réjouit les athlètes et amateurs de toute la région.

La crème des coureurs de snocross du Québec débarquera ainsi le 11 janvier prochain afin de participer à des épreuves de haut calibre organisées dans le stationnement des Galeries Témis, sur la rue Commerciale, dans le quartier Cabano.

Un circuit de bosses en neige rappelant ceux des courses de motocross sera aménagé pour y présenter des épreuves dans une vingtaine de catégories auxquelles une centaine d’athlètes participeront. Nul doute, le spectacle sera enlevant et impressionnant.

«Au début de la saison comme ça, tous les coureurs sont excités de compétitionner et ils souhaitent commencer à accumuler des points pour le championnat. Les meilleurs coureurs de la province seront présents, c’est une étape importante», a partagé l’un des promoteurs, Dave Pelletier.

«L’emplacement est idéal et nous avons reçu un bel appui dans le milieu, autant du côté de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac que des Galeries Témis, pour organiser notre événement, a-t-il ajouté. Tout s’est fait rapidement, puisque nous avons vraiment décidé de nous lancer en septembre, mais le processus s’est très bien déroulé.»

Ce sera la première fois que le Témiscouata accueillera un événement de ce calibre en snocross. Dans la région, plusieurs courses de motocross sont organisées annuellement, mais il n’y aura qu’un seul événement de snocross. Les amateurs, nombreux, n’auront donc qu’une seule chance à ne pas manquer.

«Il y a définitivement un intérêt pour les sports motorisés ici. Les courses risquent aussi d’attirer des amateurs d’ailleurs au Québec et même du Nouveau-Brunswick. Ce sera une première année pour nous, mais nous voulons mettre la barre haute, offrir un événement bien structuré, professionnel et sérieux.»

ATHLÈTES DE LA RÉGION

Quelques athlètes de la région, dont Samuel Lavoie de Dégelis et Keven Pelletier de Cabano, seront en piste. Prétendant au championnat chez les «Pros» cette saison, Lavoie est d’ailleurs excité à l’idée de performer devant les siens.

«Je suis content d’avoir une manche près de la maison! Évidemment, je compte utiliser l’énergie de la foule, de ma famille et amis aux abords de la piste pour faire de belles courses. Je vise évidemment le podium, mais concrètement pour moi, c’est une manche comme une autre dans mon championnat», a-t-il partagé.

Soulignons également que le public est lui aussi invité à vivre une première expérience de course dans les catégories «Débutants», Dames», «120 cc» et «200 cc» pour les jeunes. À noter que les motoneiges de hors-piste et de sentier seront acceptées chez les débutants.

Après un passage à Témiscouata-sur-le-Lac, le Championnat provincial de Snocross comptera sur des étapes à Shawinigan, Valcourt, Pointe-Calumet, Roberval, Berthier-sur-Mer et Chibougamau. Le calendrier se conclura avec un événement «hors championnat» à Saint-Donat.

Pour plus d’informations sur les règlements, visitez le scmxsnocross.com/temis ou la page Facebook de l’événement.