Charlie et Lubov font la joie des Arabesques

Le Pistolois Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina n’ont pas manqué d’éveiller les sourires lors d’une visite toute spéciale au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, ce samedi 30 novembre, alors que les jeunes athlètes du Club de patinage artistique Les Arabesques ont eu droit à quelques minutes privilégiées avec eux, en plus d’une impressionnante démonstration.

Le duo était de passage en sol louperivois dans le cadre d’une tournée organisée en vue des Championnats du monde ISU de patinage artistique qui se tiendront du 16 au 22 mars 2020 au Centre Bell à Montréal. L’objectif était d’inspirer la prochaine génération de patineurs à travers la province.

Bilodeau et Ilyushechkina ont ainsi passé une heure en compagnie des jeunes du Patinage Plus. Ils ont participé aux activités, mais ils ont également profité de l’occasion pour discuter de leur discipline, le patinage artistique en couple.

«Aujourd’hui, c’était un entrainement de groupe avec des jeunes, et ça peut paraitre loin de ce que je fais maintenant sur la glace avec ma partenaire, mais on a tous commencé là, moi aussi. De pouvoir être présent ici avec eux, ça signifie beaucoup pour moi», a témoigné le patineur de Trois-Pistoles.

Naturellement, les deux complices ont conclu l’événement avec la démonstration de différentes figures et portées. Ils ont aussi présenté un numéro exclusif, au plus grand plaisir des jeunes athlètes, de leurs parents et des spectateurs. Au moins une centaine de personnes prenaient siège dans le Centre Premier Tech.

«Rencontrer un gars qui vient d’ici, qu’ils voient à la télévision et qui est un patineur olympique, c’est hyper inspirant pour les athlètes […] Ce qui était le fun aussi aujourd’hui, c’est qu’il y avait des garçons parmi les tout-petits. On veut les amener à progresser et à s’épanouir dans le patin, alors qu’ils puissent voir un homme accompli dans le sport, qu’ils puissent le trouver fort et bon, ça peut allumer une petite étincelle qui va faire toute la différence plus tard», a témoigné Stéphanie Gendron, présidente du Club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup.

Notons que le couple connaît une excellente saison, notamment en remportant une médaille de bronze au Grand Prix ISU de patinage artistique à Chongqing, en Chine, ainsi qu’une autre médaille de bronze en Finlande lors de leur toute première compétition sur la scène internationale en octobre dernier.

