Une 4e victoire consécutive pour les 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup ont poursuivi sur leur lancée des derniers matchs lors d'une visite au domicile des Marquis de Jonquière, vendredi soir. Les Louperivois sont sortis en lion afin de s'offrir un 4e gain consécutif en vainquant les locaux par la marque de 3-2.

Tous les buts de cette rencontre ont été marqués au 2e engagement. La troupe de l'entraineur-chef Benoit Laporte a d'abord inscrit trois buts coup sur coup, mais elle a ensuite vu ses adversaires réduire la marque grâce à deux réussites en fin de période.

Néanmoins, c'était suffisant pour l'emporter. Michaël Rhéaume, Jean-Philip Chabot et Philippe Charbonneau ont trouvé le fond du filet. Le gardien Guillaume Decelles a lui aussi été très bon en repoussant 25 lancers, dont certains lors de moments clés.

«Nous avons bien joué dans la première portion du match, mais ils avaient de nouveaux visages (Clarke et Paradis), ce qui leur a évidemment donné un souffle et une énergie supplémentaires en fin de deuxième. Nous avons resserré le jeu en troisième et ne leur avons pas donné beaucoup d'espace et Decelles a été excellent et fait de gros arrêts tout au long du match», a analysé Alexandre Bolduc lors d'un entretien diffusée par l'organisation.

«Cette séquence victorieuse aide évidemment à rehausser notre niveau de confiance, mais nous formons un solide groupe d'individus et nous savions que nous étions meilleurs que ce qu'on voyait pendant notre passage à vide», a-t-il ajouté.

Les 3L accueilleront le Cool-Fm de Saint-Georges, ce soir, au Centre Premier Tech. C'est un rendez-vous!