Deux médailles d’or pour le Ballon sur glace mineur du Témiscouata

Les 23 et 24 novembre dernier, des équipes du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participaient à deux tournois soit l’un à Néguac au Nouveau-Brunswick et l’autre à St-David en Montérégie.



Tout d’abord, à Néguac, l’équipe T-Miss U-17 féminin a gagné la médaille d’or dans la catégorie Femme en battant la Nouvelle-Écosse au compte de 2 à 1 en prolongation lors de la finale. En ronde préliminaire, elles avaient conservé une fiche de trois gains et une nulle.

Certaines joueuses de cette équipe ont également remporté une 2e médaille d’or lors de ce tournoi en jouant avec l’équipe Construction Stef qui a remporté les honneurs dans la catégorie mixte. Puis, la jeune formation du Blitz U-19 masculin était aussi présente au Nouveau-Brunswick. Elle s’est inclinée au compte de 2 à 0 dans la demi-finale de la classe Homme face au club Construction Stef qui allait ensuite gagner la finale de cette catégorie. Cette demi-finale fut chaudement disputée alors que le 2e but de la rencontre fut marqué dans un filet désert.



Une troisième équipe du BSG mineur du Témiscouata était également à l’œuvre cette fin de semaine soit le U-15 masculin à St-David. Le Blitz a remporté la médaille d’or à la suite d’un gain de 2 à 1 en prolongation au dépend de l’équipe hôte lors de la finale U-15 masculin.



«Nos 3 équipes ont très bien performé à Néguac et à St-David. Cela augure bien pour la prochaine fin de semaine alors que nous serons en action à Almonte en Ontario avec nos équipes U-19 en préparation d’une éventuelle participation au Championnat canadien juvénile de ballon sur glace en mars 2020. Pour conclure ce blitz d’activités, nous tiendrons le tournoi «À bout de souffle», le samedi 7 décembre prochain. Cet événement est organisé par les élèves du programme sportif en ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano», souligne le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.