Formations de pickleball gratuites à St-Arsène

La FADOQ Bas-Saint-Laurent vous invite à deux formations de pickleball, animées par deux formateurs certifiés Pickleball Québec.

Le pickleball est un sport de raquette en pleine croissance au Bas-Saint-Laurent. Cette activité sportive comporte de nombreux avantages. Il est beaucoup plus facile d’y jouer et il est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations. Ainsi, il peut être pratiqué par des personnes de tous les âges et il est considéré par certains adeptes comme une fontaine de Jouvence.

Lieu : École Desbiens, 3 Rue de la Fabrique, Saint-Arsène, QC G0L 2K0

Horaire : les Lundis 9 et 16 Décembre 2019, de 18h15 à 19h45

Coût : Gratuit

Équipement de base fourni gratuitement sur place.

À la suite de la formation, une session débutera le lundi 13 janvier. Inscription obligatoire auprès de la FADOQ région Bas-Saint-Laurent au 1-800-828-3344, poste 1.

L’activité est accessible aux non-membres FADOQ.