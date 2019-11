Quilles : un retour en 2020 pour la Classique des Basques

Bien que les propriétaires aient espéré un plus grand nombre d’équipes, le Salon de quilles des Basques se dit très satisfait de la «Classique des Basques» et dresse un bilan positif de ce premier tournoi d’envergure.

En effet, ce sont 31 équipes composées de trois joueurs chacune qui se sont battues pour obtenir la meilleure position et, du coup, une bourse de 6 000 $. Les quelque 200 visiteurs, de même que les participants, ont grandement apprécié ce nouveau tournoi et c’est pourquoi il sera de retour en 2020, les 20, 21 et 22 novembre.

L’équipe gagnante, composée de Marie-Ève Robertson, Jonathan Roy et David Simard, tous trois de Granby, a dû travailler fort pour parvenir à leur fin. Effectivement, tirant de l’arrière par seulement 7 points après les 3 premières parties, ils ont réussi à devancer leurs plus proches rivaux par 9 points et la troisième équipe par 35 points à la suite de la quatrième partie. Ce fut donc une finale enlevante qui s’est jouée dimanche après-midi.

Le Salon de quilles des Basques tient à remercier chaleureusement la Ville de Trois-Pistoles pour sa participation financière de même que le fabricant de stores Fab-O-Store, l’auberge la Marbella et l’hôtel la Libertad.