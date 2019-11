Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina à Rivière-du-Loup

Le Club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup accueillera de la grande visite, ce samedi, alors que les patineurs artistiques de calibre international Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina seront de passage au Centre Premier Tech.

Le couple passera une heure sur la glace avec les patineurs et patineuses du club, entre 11 h et midi. Un tournage vidéo sera effectué et le duo sera sur la glace avec les jeunes Patinage Plus et les monitrices Sénior et Junior.

À la toute fin, ils présenteront un numéro au plus grand plaisir des patineurs, des patineuses et des parents dans les estrades. Les spectateurs sont invités en grand nombre.