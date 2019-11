Tournoi «À bout de souffle» du programme sportif en Ballon sur glace

Le 7 décembre prochain aura lieu le tournoi «À bout de souffle» organisé par les élèves du programme sportif en ballon sur glace de l’École secondaire de Cabano. Cet événement débutera à 7 h 30 le samedi matin pour se poursuivre jusqu’à 23 h.

L’organisation invite grandement les intéressés à participer à ce tournoi en manifestant leur intérêt ou en créant une équipe. Les équipes sont constituées de 4 à 5 joueurs, 4 matchs sont garantis et le coût d’inscription est fixé à 50 dollars par équipe.

Quatre catégories sont offertes : familiale, participation, homme et femme compétition. Des bourses seront offertes dans les classes compétitions et nous ferons le tirage de nombreux prix de présence. De plus, ce tournoi a pour but de financer le programme sportif en ballon sur glace de votre région.

Pour de plus amples informations, contactez Alain Dugas au 418-854-3901 ou consultez la page Facebook du BSG mineur Témis.