Rivière-du-Loup reçoit des centaines de joueurs ce week-end

Hockey Rivière-du-Loup présente la 12e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup. C’est donc avec plaisir que la région accueillera 29 équipes de calibre Bantam de toutes les régions du Québec dès ce vendredi 21 novembre et ce, jusqu’au dimanche 24 novembre, jour de la présentation des finales.

Ainsi, plus de 650 hockeyeurs et personnel d'encadrement des équipes de calibre AA (5), BB (8), A (8) et B (8) fouleront les deux glaces du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup afin de se disputer les honneurs de ce tournoi dont la notoriété a rapidement été acquise.

Comme lors de nos éditions précédentes, le Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup offrira aux différentes équipes la possibilité de remporter la prestigieuse «COUPE McDonald's». Et comme à l'habitude, les équipes gagnantes et finalistes apporteront avec elles une bannière soulignant leur succès et une médaille au design du logo du tournoi sera remise à chaque hockeyeur et membre de l'équipe d'encadrement.

Tout comme l’année dernière, tous les visiteurs qui se rendront au Centre Premier Tech afin d’assister à l’une des 54 rencontres à l’horaire de la 12e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup seront admis gratuitement. Hockey Rivière-du-Loup souhaite que plus d’amateurs profitent de ce week-end afin de venir encourager nos jeunes joueurs de hockey grâce à cette nouvelle façon d’accueillir les amateurs de hockey lors des 3 tournois qui seront présentés au cours des prochains mois.

PRÉSIDENT D'HONNEUR

La présidence d’honneur de la 12e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup a été confiée à l’un de ses bénévoles qui siège sur le conseil d’administration du comité des tournois de Hockey RDL, Denis Courbron.

Denis donne beaucoup de son temps depuis une dizaine d’années pour l’organisation des tournois et des Coupes Dodge. Sa responsabilité au sein de l’équipe, c’est de s’occuper des finances de l’organisation et il le fait de main de maître. Mais son implication ne se limite pas aux finances puisqu’il est régulièrement présent pendant les événements afin de donner un coup de main au reste des membres bénévoles de l’équipe.

Enfin, il est également important de souligner que Pierre Dubillard, propriétaire des restaurants McDonald’s de la région de Rivière-du-Loup, offrira à nouveau quelques 110 certificats cadeaux d’une somme de 15 $ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres qui seront présentées lors des 3 jours de cet événement annuel.

La présence soutenue du comité organisateur et l’implication exceptionnelle des bénévoles permettent la tenue récurrente de ce tournoi. Les profits générés par l’événement seront, comme toujours, remis à Hockey Rivière-du-Loup afin d’en faire bénéficier les jeunes hockeyeurs de notre milieu.