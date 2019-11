Club Les Sentiers-du-Lac : pas de ski de fond cet hiver?

Le club de raquette et ski de fond «Les Sentiers-du-Lac» du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac pourrait ne pas ouvrir son sentier de ski de fond cet hiver s’il ne trouve pas rapidement des bénévoles pour l’entretenir.

Les deux bénévoles, Réginald Bélanger et Rodrigue Carrier, qui s’occupaient de cette tâche depuis de nombreuses années, veulent passer le flambeau à d’autres personnes. «Nous avons plus de 75 ans tous les deux. Ce n’est pas le vouloir qui n’est pas là, c’est le pouvoir», a mentionné M. Carrier, président du club. «Ça fait 35 ans que je m’implique et à nous deux, c’est plus de 80 ans de bénévolat», a-t-il ajouté.

Le club recherche donc des bénévoles qui voudraient s’impliquer pour l’entretien du sentier de ski de fond. «Nous fournissons la motoneige, les grattes, le traceur, la scie mécanique, la débroussailleuse, l’essence et l’huile», a précisé Rodrigue Carrier. En plus du damage du sentier de ski de fond, les bénévoles s’occupent de couper les branches qui peuvent obstruer la piste et de ramasser du bois pour chauffer le relais. «On a approché quelques personnes, sans résultat», a souligné le président.

Si aucune personne ne s’offre pour faire l’entretien du sentier de ski de fond, il n’y aura que la raquette qui sera opérationnelle. Le sentier de ski de fond donne une distance de 9 kilomètres, soit du chalet de la marina au relais. Il est situé en milieu boisé et offre des points de vue sur le lac Témiscouata. Le sentier de raquette est également de 9 kilomètres, étant parallèle à celui de ski de fond. Celui-ci ne demande pas autant d’entretien puisque ce sont les raquetteurs qui tapent la piste.

«On est disponible pour montrer le travail aux personnes qui voudraient s’impliquer bénévolement», a conclu le président. Pour des informations supplémentaires, appelez Rodrigue Carrier au 418-899-6388, Réginald Bélanger au 418-899-2767 ou Marie-Ange Ouellet au 418-899-2264.