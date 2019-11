Dominic Beauchemin échangé aux Éperviers

Le directeur-gérant des 3L de Rivière-du-Loup, Karl Boucher, confirme avoir transigé l’attaquant Dominic Beauchemin et un choix de 6e ronde au repêchage universel de 2021 aux Éperviers de Sorel-Tracy.

En retour, la formation louperivoise obtient les services de Benjamin Rubin et d’une sélection de 4e tour en 2021. Il s’agira d’un deuxième séjour pour Rubin à Rivière-du-Loup. L’ailier de 30 ans a déjà disputé 12 parties avec les 3L lors de la saison 2016-2017, récoltant un but et quatre passes.

La troupe de Benoît Laporte retrouvera ses partisans ce vendredi 15 novembre en accueillant justement les Éperviers, à 20 h, au Centre Premier Tech.