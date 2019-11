Appel de candidatures du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup

Le comité du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup invite la population à lui soumettre des candidatures d’athlètes, équipes, événements, officiels, entraîneurs ou bâtisseurs qui ont œuvré dans le milieu louperivois et qui ont permis le développement exceptionnel de notre sport, en vue de réaliser sa 7e cérémonie d’intronisation.

Le comité souhaite tenir cette prochaine cérémonie en mai 2020, mais pour ce faire, il lui faut l’aide des citoyens et des organismes de Rivière-du-Loup, afin d’alimenter la banque de candidatures.

«Le Panthéon des sports est né en 2008 de la volonté populaire et nous souhaitons qu’il reste animé par cette même volonté. Trop souvent, on entend des noms d’individus qui pourraient et devraient sans doute être immortalisés et reconnus. Par contre, les dossiers de ceux-ci ne sont jamais transmis au comité et il devient donc impossible de procéder à leur évaluation et donc, d’admettre de nouveaux membres. Voilà pourquoi il est primordial que les citoyens ou organisations nous soumettent des candidatures en bonne et due forme et gardent ainsi leur Panthéon des sports bien vivant», mentionne le président du comité, Frédéric D’Amours.

Afin qu’une candidature soit prise en délibéré pour une intronisation en mai prochain, celle-ci doit être acheminée d’ici le 15 janvier 2020, selon les exigences des règlements généraux, revampés en 2016, et des cahiers de mise en candidatures. Le tout est accessible en ligne au VilleRDL.ca, section Ville / Prix et distinctions.

Pour toute question concernant le Panthéon ou pour soumettre une candidature, veuillez consulter notre page web ou contacter le secrétaire du Panthéon, Maxime Marchand, au 418 862-8293.