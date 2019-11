LHCS : Trois-Pistoles domine la section Est

L’équipe Fondations B.A de Trois-Pistoles a profité d’une poussée de deux buts en période médiane pour arracher un gain serré de 3-2 au Famili-Prix de Saint-Joseph, ce samedi 9 novembre, à l’aréna de Saint-Cyprien.

Les locaux ont ouvert la marque en 1re par l’entremise de Jérôme Thibault à 17:40, avant de creuser l’écart avec deux filets en 10 secondes en début de deuxième : Jérôme Thibault a complété une manœuvre de Carl Thibault et Charles-Olivier Lévesque à 4:27 puis à 4:37, Carl Thibault marquait sur des aides de Jérôme Thibault et Raphaël Santerre.

Le Famili-Prix a tenté de rétrécir l’écart avec des filets de Junior Lessard et Olivier Lafontaine en 3e, mais il était trop peu, trop tard.

Après six semaines d’activités, Trois-Pistoles domine la section Est avec quatre gains et deux revers en six rencontres pour huit points, le même nombre que La Pocatière qui a trois gains, un revers en temps réglementaire et deux défaites en prolongation. Montmagny, Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli ont six points chacun.

Ce samedi 16 novembre, l’équipe de Trois-Pistoles recevra les représentants de Saint-Damien dès 19 h 30. La rencontre sera de nouveau présentée à Saint-Cyprien.