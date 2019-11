Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau en 2e position après le programme court en Chine

Le couple de patinage artistique formé de Lubov Ilyushechkina et du Pistolois Charlie Bilodeau a connu un bon départ lors de leur compétition internationale en Chine. Ils ont terminé en 2e position après le programme court au Grand Prix ISU de patinage artistique (Coupe Shiseido) disputé à Chongqing le 8 novembre.

Les juges leur ont octroyé une note de 68.98, un record personnel, lors de cette première étape de la compétition en patinant sur la pièce «My Funny Valentine» de Michael Buble. Le couple meneur formé de Wenjing Sui et de Cong Han de la Chine, champion du monde en 2019, a terminé le programme court avec une note de 80.90. En 3e position, on retrouve les Chinois Cheng Peng et Yang Jin. Le programme libre sera présenté le 9 novembre.

Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina connaissent un début de saison intéressant avec une médaille de bronze remportée en Finlande le 12 octobre dernier lors de leur toute première compétition sur la scène internationale. Ils ont pris la 5e place lors de la compétition Skate Canada International disputée à Kelowna, en Colombie-Britannique à la fin octobre. Ils patinent ensemble depuis le printemps 2019 seulement.