Jeux du Québec 2021 : Lou recrute

La Finale des Jeux du Québec 2021 arrive à grands pas. À un point tel qu’il est temps pour l’organisation d’enclencher le recrutement de partisans et bénévoles. Cette initiative a été lancée ce mardi 5 novembre par la mascotte Lou, petite-fille de Piloup, le phoque iconique de la première Finale de 1971.

À moins de 15 mois de l’arrivée de la flamme des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, la population de toute la région est ainsi invitée à joindre le mouvement et à afficher sa fierté en joignant le Fan Club 2021.

«Ça fait 50 ans que nous avons eu la première Finale à Rivière-du-Loup et on sent que les gens ont envie de s’impliquer. C’est donc un premier pas dans ce sens-là afin de les mobiliser avec les gens qui arrive», a expliqué Karine Malenfant, directrice générale du Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec 2021. «Avec ce cercle d’admirateurs, nous souhaitons créer une vague ascendante de frénésie dans la population.»

À l’image des clans formés pour encourager les équipes sportives, notamment au soccer et au hockey, le Fan Club 2021 est lancé dans le but de canaliser cet enthousiasme des citoyens et de «consolider une base de partisans solide autour de la Finale des Jeux du Québec 2021».

«C’est une manière de créer un engouement plus rapide au niveau des Jeux et de tâter du même coup le pouls pour savoir qui voudrait ou non s’impliquer comme bénévole par la suite. On ne cachera pas que c’est difficile de recruter des bénévoles actuellement, au même titre que la main-d’œuvre, alors pour nous, c’était une manière d’améliorer cela et de créer un sentiment d’appartenance fort», a partagé l’ex-athlète olympique Marie-Pier Boudreau-Gagnon.

Notons qu’une contribution financière de 5 $ sera demandée aux initiés afin de joindre le mouvement. En échange, ils recevront un porte-clés numéroté qui leur donnera accès à des privilèges comme des prix de présence et des informations exclusives.

Concrètement, les citoyens de tous les âges pourront adhérer au Fan Club 2021 en visitant le kiosque itinérant qui se déplacera dans les événements des MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska ces prochains mois. L’adhésion peut aussi être réglée à l’adresse www.fanclub2021.com.

PLACE À LA MASCOTTE LOU

Le Comité organisateur a profité du lancement de sa campagne de mobilisation pour dévoiler sa mascotte officielle : Lou. Dans le but d’adresser un clin d’œil à la première Finale de 1971, la mascotte a été inspirée par Piloup qui a été le visage du premier événement et qui trône d’ailleurs toujours au parc Blais.

D’ici la Finale, Lou se déplacera aux quatre coins de la région pour inviter les enfants à se joindre à la fête et les plus grands à s’intéresser à ce grand terrain de jeux que représente une Finale des Jeux du Québec.

Plus de détails à venir…