Succès pour le 29e Tournoi du Père Hamelin

La 29e organisation du Tournoi de hockey senior du Père Hamelin, tenue du 1er au 3 novembre au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, a connu un autre beau succès. Le tournoi comptait 30 équipes évoluant dans 4 classes. Plus de 5600 $ ont été remis en bourses aux équipes finalistes et gagnantes.

Dans la classe 60 ans et plus, c'est l'équipe Toitures de la Vallée qui a récolté les grands honneur grâce à une victoire de 1 à 0 contre l'équipe Ti-Coq. Du côté des 50 ans et plus, il aura fallu un trois minutes de prolongation pour déclarer les représentants de Transport Gobeil gagnants devant Les Essouflés.

Chez les 35 ans et plus, le Pub St-Barnabé à remporté la finale par la marque de 4 à 0 contre la formation locale Marquis Synergie, notaires. Enfin, dans la classe Participation, les Knights de Québec ont vaincu Yin Yan cuisine équilibrée au compte de 6 à 0.

Le tournoi s’est bien déroulé malgré le retard des certaines équipes en provenance de Québec qui

ont dû affronter les problèmes routiers. L’organisation a donc dû faire preuve d’imagination pour réussir à faire jouer toutes les équipes malgré les retards.

Soulignons également que l'organisation du tournoi a profité de l'événement pour, dans le respect de la pensée du regretté Réjean «Le Père» Hamelin, offrir un moment de glace à de jeunes hockeyeurs de la région afin qu’ils puissent utiliser les deux glaces (Centre Premier Tech et le Stade de la cité des jeunes). Ces jeunes hockeyeurs jouent habituellement sur une glace extérieure et n’ont pas le privilège de pratiquer leur sport à l’intérieur.

Sur la photo, certains jeunes joueurs accompagnent Jérôme Lévesque, instigateur du hockey communautaire de St-Ludger et Yves Hamelin, représentant du tournoi.