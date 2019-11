Gabriel Bourque marque son 1er but avec les Jets

L’attaquant originaire du Témiscouata, Gabriel Bourque, a compté son premier but avec sa nouvelle équipe, les Jets de Winnipeg, ce vendredi 1er novembre.

Bourque a trouvé le fond du filet grâce à un lancer foudroyant dans la lucarne, après une belle pièce de jeu de Kyle Conner. Il a ouvert la marque pour les Jets en première période, en route vers une victoire de 3 à 2 contre les Sharks de San Jose.

His first as a Jet! ✈️



🚨: Gabriel Bourque

🍎: @KyleConnor18



1-0 WPG | #GoJetsGo | #WPGvsSJS pic.twitter.com/K64AetGnOn