Colabor nourrira les participants de la Finale des Jeux du Québec 2021

Le géant de la distribution alimentaire Colabor ouvrira son garde-manger à la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021. Le Comité organisateur de la Finale a annoncé la savoureuse collaboration avec le chef de file québécois le 1er novembre.

Implanté au Bas-Saint-Laurent depuis plus de 50 ans, le grossiste et distributeur offrira une valeur de 50 000 $ en produits alimentaires à la Finale, denrées qui serviront à donner des forces aux quelque 3000 athlètes, ainsi qu’aux membres des délégations et aux bénévoles, dans les différents sites d’alimentation de l’évènement.

«Nous nous réjouissons de participer à cet événement qui aura des retombées économiques importantes pour tous nos clients de la région. Nous sommes également ravis de savoir que nous aiderons les athlètes à se dépasser en leur fournissant l’énergie dont ils auront besoin pour leurs compétitions», affirme Paul-Olivier Dubé, directeur des ventes chez Colabor.

D’AUTRES PARTENAIRES

Les participants de la Finale pourront également faire le plein de protéines grâce à la Fromagerie des Basques, qui a elle aussi conclu une entente de partenariat avec le COFJQ – 2021. Réputée pour son fromage en grains, l’entreprise offrira 50 000 $ en produits transformés. Le fleuron de Trois-Pistoles verra d’ailleurs son logo imprimé sur les boîtes à lunch remises aux participants.

Deux entreprises s’ajoutent en outre au «Club des 25», avec une contribution de 25 000 $ chacune. Les Maisons Ouellet offriront la location de roulottes de chantier et le prêt de matériaux à la Finale, tandis que Les Électriciens Desjardins s’engagent à répondre aux besoins en électricité sur ses différents sites.

Dotée d’un budget total d’environ 6 M$, la Finale accueillera 3300 jeunes athlètes et plus de 1500 entraîneurs, accompagnateurs, officiels et missionnaires de partout au Québec. Plus de 2500 bénévoles et une quarantaine d’employés en assureront le déroulement, sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska.