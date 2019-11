Reconnaissance des athlètes des mois de juin à septembre

Le lundi 28 octobre, les membres du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup reconnaissaient trois athlètes et une équipe de la région de Rivière-du-Loup, à titre d’athlètes des mois de juin à septembre 2019. Cette activité avait lieu en ouverture de la séance du conseil municipal.

La mairesse Sylvie Vignet et les conseillers ont remis aux jeunes sportifs un certificat reconnaissant leurs qualités d’athlètes, au nom de la Ville et de la Commission de la pratique sportive et de la vie active. Ainsi, Félix-Antoine Marquis a reçu les honneurs pour le mois de juin en natation. Sarah Beaulieu s’est illustrée pour le mois de juillet en baseball. L’équipe Hyundai JM Bastille U9 masculin A s’est distinguée en soccer pour le mois d’août. Finalement, Olivier Hamel a obtenu le titre pour le mois de septembre en badminton.

Le programme de reconnaissance a été mis sur pied à l’initiative de la Commission de la pratique sportive et de la vie active de Rivière-du-Loup. Il vise à reconnaître les bons coups de nos jeunes sportifs et ainsi les encourager à pratiquer une activité physique et s’illustrer dans une discipline sportive.