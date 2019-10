Un «showcase» pour promouvoir le hockey féminin

Le Rendez-vous des 4, un «showcase» qui réunit les joueuses Pee-wee et Midget des régions de l’Est du Québec s’est déroulé les 26 et 27 octobre au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup. Tout le week-end, des équipes de regroupement féminines provenant des diffrentes régions ont sauté sur la patinoire et se sont affrontées lors de matchs.

«Le Rendez-vous des 4 vise à non seulement promouvoir le hockey féminin, mais également offrir l’opportunité à ces joueuses de mesurer leur talent avec d’autres hockeyeuses de la province. En plus de se lier d’amitié avec de nouvelles coéquipières, elles vivront de belles expériences et développeront leurs habiletés en groupe», mentionne le directeur hockey de Hockey Québec, Marcel Patenaude.