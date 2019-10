LHCS : Trois-Pistoles s’incline à La Pocatière

Les Seigneurs de La Pocatière ont profité d’un tour du chapeau de Jérôme Ouellet pour disposer du Fondations B.A. de Trois-Pistoles par la marque de 5-3, vendredi dernier.

Après que Raphaël Santerre et Jérémy Desjardins aient donné les devants 2-0 aux visiteurs dans les six premières minutes de jeu en première période, Ouellet s’est mis au travail en s’inscrivant au pointage à 18:07 de l’engagement initial. Il a récidivé à la 10e minute de la deuxième période, suivi de son coéquipier Jean-Philippe Marier qui a permis aux Seigneurs de prendre les devants alors qu’il ne restait que quatre secondes à jouer à l’engagement.Alexandre Chrétien a porté la marque 4-2 à 5:36 en troisième et Zachary Ouellet a rétréci l’écart en complétant une manœuvre de Raphaël Santerre et Michael Thibault avec un but en avantage numérique à 17:59. C’était malheureusement trop peu, trop tard, Jérôme Ouellet complétant son tour du chapeau à 18:36.

Dans la défaite, le gardien de but Charles-Olivier Lévesque a terminé la partie avec 28 arrêts. Ce dimanche 3 novembre, le Fondations B.A. sera en déplacement à Saint-Charles pour y retrouver les Éperviers.