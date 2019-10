Les Loupiots en compétition à Baie-Comeau

Le samedi 26 octobre dernier avait lieu à Baie-Comeau la première compétition interrégionale du secteur A en patinage de vitesse. Huit patineurs du club des Loupiots y participaient.

Les trois filles présentes faisaient partie du groupe 2. Pénélope Lavoie a terminé au 4e rang, Clara Boudreau Alexandre au 7e rang et Laurence Charon qui en était à sa première expérience sur ce réseau a pris la 20e place.

Chez les garçons, dans le groupe 2, Yoan Perron a remporté la médaille d’or et passera ainsi dans le groupe 1 à la prochaine compétition. Étienne Michaud a atteint le 10e rang et Vincent Lévesque a terminé en 13e position à la suite d’une vilaine chute. Dans le groupe 3, deux patineurs faisaient leurs premières armes dans le réseau interrégional : Louka Fournier a terminé 11e et Cédric Boudreau Alexandre a terminé au 16e rang. Tous les patineurs ont amélioré leurs temps et on fait preuve d’une belle détermination. Ils recroiseront leurs lames à La Baie le 30 novembre prochain.