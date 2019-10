Succès pour le tournoi «Flick or Freak»

Ce samedi 26 octobre se tenait au Stade Premier Tech la 3e édition du tournoi de frisbee «Flick or Freak» organisé par le club Ultimate RDL et rassemblant au total 11 équipes dont 3 de Rivière-du-Loup, 3 de Rimouski, 3 de Gaspé et 2 d'Edmundston.

Il s'agissait du 1er tournoi régional de la saison pour le circuit de l'Est du Québec. La compétition a d’ailleurs profité d'un taux participation record.L'équipe élite de RDL (Flick la palourde) a terminé au 6e rang du classement alors que les équipes développement (Les P'tits Loups et les Umbakas) se sont respectivement placées au 8e et au 9e rang. Les Morues de Gaspé ont pris la tête du classement grâce à leur fiche de 4-0, alors que les Bluffalo de Rimouski se sont démarqués par leur esprit sportif.