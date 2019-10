Leïla Beaudoin remporte son premier combat professionnel

Le boxeuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac Leïla Beaudoin a connu un début en boxe professionnelle percutant le 25 octobre en remportant son tout premier combat par décision unanime des juges contre son adversaire Tereza Dvorakova au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec.

Beaudoin a été dominante face à son opposante tchèque, enregistrant des cartes de 40-36 des trois juges. Sa main arrière a fait des dommages. Elle a failli passer le K.O. à Dvorakova au 4e et dernier round, mais cette dernière a résisté aux puissants coups de la pugiliste qui s'est longtemps entrainée à l'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup.

La boxeuse témiscouataine a paraphé un contrat de deux ans avec la firme Eye of the Tiger Management en aout dernier. Elle est également championne des Gants Dorés (2017-2018) et elle a deux sorties internationales parfaites en Pologne et en Tunisie à son actif. Cette athlète de 23 ans s'entraine au club Energybox de Saint-Romuald avec Benoit Martel et Émilien Boucher.